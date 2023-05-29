Деньги 29 мая 2023, 11:50 Москва сэкономила почти 500 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок Заммэра Москвы Ефимов: город сэкономил 476 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках Сайт мэра и правительства Москвы

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Город за восемь лет сэкономил 476 миллиардов рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК). Их заключают для нужд заказчиков столицы в системе госзакупок, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Включительно по март 2023 года выдали более 40 тысяч экспертных заключений по госзакупкам, общая сумма которых составила почти семь триллионов рублей. Город значительно снизил свои затраты и сэкономил», — рассказал он.

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Экспертизой занимается Департамент экономической политики и развития совместно с Аналитическим центром Москвы.

Экспертиза цен — эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ. И на сумму в 50 миллионов — в рамках 223-ФЗ. Каждый год экспертные организации проверяют свыше пяти тысяч закупочных процедур.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последний год число малых и средних предприятий в столице выросло на 8%, и это лучший ответ тем, кто рассчитывал с помощью санкций обрушить экономику России.