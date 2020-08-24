Почти 40 банкам предсказали лишение лицензии до конца года

Около 40 банков могут к концу 2020 года лишиться лицензии ЦБ РФ. Не исключено, что некоторые финансовые организации прекратят деятельность по собственной инициативе.

Эксперты полагают, что в зоне риска находятся до 36 банков. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты проведенного исследования.

В начале 2020 года Центробанк лишил лицензии шесть банков. Пандемия коронавируса поставила процесс на паузу — запретов на банковскую деятельность не было более пяти месяцев. С начала июля лицензии отозвали у трех финансово-кредитных организаций, а еще у шести — аннулировали по просьбе акционеров.

Специалисты ожидают, что темпы отзыва к концу года ускорятся. Более того, в четвертом квартале 2020-го и начале 2021-го, скорее всего, будут реализованы многие прогнозируемые дефолты.

Акционеры банков могут попросить аннулировать лицензии по простой причине. Рентабельность и прибыльность банковского сектора с 2018 года показали только устойчивое снижение. Ситуация усугубилась тем, что в первые шесть месяцев 2020 года процентные и комиссионные доходы банков существенно упали.