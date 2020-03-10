Московская биржа открылась падением курса рубля

Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций. За доллар дают 72,7 рубля, за евро — 82,6 рубля.

Индекс Мосбиржи к 10:11 по московскому времени снизился на 8,22%, индекс РТС — на 13,4%. Рынок акций открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10–10,9 %, написала газета «Ведомости». Сильнее всего дешевеют бумаги «Лукойла», En+, «Татнефти», «Мечела» и «Роснефти».

Стоимость валют на российском рынке повысилась 9 марта. Это произошло из-за того, что мировые цены на нефть рухнули после срыва сделки стран ОПЕК+.

ОПЕК — организация, в которую входят экспортеры нефти. Это Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты. В начале марта из сделки ОПЕК+ (туда входят страны-наблюдатели) вышла Россия. Сначала Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи нефти, а когда Россия не согласилась, решила сама нарастить добычу и продавать эту нефть со скидкой. Стороны так и не смогли договориться. Теперь все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива с 1 апреля отменяются.

Как рассказали знакомые с ситуацией российские чиновники, сделку прервала Саудовская Аравия. По словам одного из инсайдеров, саудиты хотели использовать вспышку нового типа коронавируса в своих целях. Они собирались переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, не входящие в ОПЕК.