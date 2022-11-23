Деньги 23 ноября 2022, 20:39 Мошенники за три месяца украли у россиян почти 4 млрд рублей ЦБ РФ: кибермошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в третьем квартале 2022 года Pxhere

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Россияне лишились почти четырех миллиардов рублей в третьем квартале 2022 года из-за действий кибермошенников. Об этом сообщили на сайте Центробанка.

В ЦБ пояснили, что количество хищений денег у жителей страны, по сравнению с таким же периодом прошлого года, сократилось на 10,3% — до 229,8 тысячи. Однако общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, увеличился на 23,9% — почти до четырех миллиардов рублей.

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В третьем квартале регулятор начал блокировку 3932 противоправных сайтов, а всего за девять месяцев 2022 года заблокировал более 10 тысяч. Показатель примерно на 68% больше, чем годом ранее. Банки вернули клиентам всего 134,3 миллиона рублей от общей суммы похищенного.

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Центробанк инициировал блокировку порядка 280 тысяч телефонных номеров, которые использовали злоумышленники для своих махинаций.

Российский регулятор 22 ноября разрешил вывозить за границу наличную валюту свыше 10 тысяч долларов. Послаблением смогут воспользоваться только госкорпорации «ВЭБ.РФ» и уполномоченные банки.