Мошенники украли у финансовых организаций более миллиарда записей

Мошенники смогли украсть у финансовых организаций по всему миру более миллиарда конфиденциальных записей в 2019 году. Этот показатель в 27 раз превышает объем данных, похищенных в 2018 году.

Такие данные приводятся в исследовании компании InfoWatch. Об этом пишет газета «Известия».

Большая часть утечек — это три крупных инцидента. В частности, речь идет о случае с американской страховой компании First American Financial Corp. Тогда, мае 2019-го, утекли 885 миллионов записей с персональными данными ипотечных заемщиков. Это произошло в результате неверной настройки сервера.

В России число утечек за год выросло на 57%, тогда как в мире этот показатель вырос на 7,9%. В общей сложности известно о 218 утечках из финансовых организаций за 2019 год, на Россию пришлось 33 из них.

Аналитики сложившуюся ситуацию объясняют расширением баз данных: компании собирают больше информации о клиентах, в том числе об их интересах, чтобы потом использовать ее в маркетинговых целях.

Как правило в России чаще всего сливаются персональные данные граждан (77%). 13,5% приходится на информацию по платежам, остальное — данные о деятельности организаций, которые составляют коммерческую тайну.

В ноябре 2019 года основатель Теlеgrаm Павел Дуров рассказал, как WhatsApp сливает данные пользователей. Он сравнил популярный мессенджер с троянским конем.