Дуров рассказал, как WhatsApp сливает данные пользователей

Переписка пользователей WhatsApp может попасть в чужие руки. Основатель Теlеgrаm Павел Дуров сравнил приложение с троянским конем: с его помощью идет слежка за активностью людей в Сети.

Дуров напомнил, что купивший WhatsApp Facebook причастен к программам шпионажа не первый год. После сделки с мессенджером политика соцсети не изменилась, заявил предприниматель в своем Теlеgrаm-канале.

Кроме того, подчеркнул Дуров, в прошлом году сооснователь WhatsApp Брайан Эктон в одном из интервью рассказал, что конфиденциальность пользователей Facebook «продал за большие деньги».

Миллиардер проанализировал очередную уязвимость, которую недавно обнаружили в мессенджере. По данным индийского агентства CERT-In, злоумышленники могут дистанционно устанавливать на устройство пользователя программу-шпион. Для этого через WhatsApp пересылается файл формата MP4.

«Уязвимость подобного масштаба обязательно используют», — заметил Дуров. Он сравнил ситуацию с предыдущей брешью мессенджера, «которая использовалась против правозащитников и журналистов».

Хотя Facebook уверяет, что не получил доказательств взлома WhatsApp хакерами, Дуров настаивает на другой версии происходящего.

Мошенники научились взламывать смартфоны через WhatsApp Подробнее

«Нечего анализировать — нет доказательств. Удобно», — сказал он, напомнив, что для доказательства нужен анализ видео, которым обмениваются пользователи мессенджера. Сервис не хранит подобные файлы на своих серверах постоянно — в зашифрованном виде они идут прямиком на серверы Google и Apple.

Основатель Telegram указал на факты, свидетельствующие о том, что «WhatsApp стал ловушкой для людей, которые все еще верят Facebook в 2019 году».

Дуров допустил, что WhatsApp в случайном порядке внедряет критические уязвимости безопасности в приложении, причем делает это стабильно каждые несколько месяцев. Впрочем, специалист признал и сомнительность собственного предположения.

«У Telegram, похожего приложения по сложности, не было проблем такого масштаба за все шесть лет после запуска», — подчеркнул он и призвал удалить мессенджер WhatsApp.

Facebook уверяет, что уязвимость в новой версии WhatsApp уже устранена.