Криминал 22 июля 2023, 11:37 Пенсионерка послушала мошенников и выбросила из окна полтора миллиона рублей Прокуратура Москвы: полиция задержала мошенника, который лишил пенсионерку 1,5 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские полицейские задержали участника группы мошенников, выманивших у пенсионерки полтора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Злоумышленники позвонили 77-летней пенсионерке, представились правоохранителями и заявили, что женщина может помочь им поймать опасных преступников. Для этого ей нужно снять со всех счетов все сбережения, сложить их в сумку и выбросить из окна.

Реклама

Доверчивая пожилая женщина поступила так, как ей сказали по телефону злоумышленники. Все ее сбережения забрал мужчина, которого впоследствии и задержали уже настоящие полицейские. Он перевел часть денег сообщникам, а другую оставил себе.

Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Прокуратура Москвы напомнила не следовать никаким указаниям незнакомцев, кем бы они ни представлялись — ни по телефону, ни в жизни.

Ранее в столице раскрыли банду мошенников, продававших автомобили, взятые в кредит.