Мошенники придумали новую схема обмана банковской системы

Кредитные организации получили предупреждение от Центробанка о новом способе мошенничества. Теперь преступники используют голосовое меню, чтобы узнавать данные о клиентах банков.

О частых звонках мошенников сообщили представители одной из кредитных организаций. Оказалось, что с ее клиентами связывались люди, которым были известны суммы на счетах вкладчиков, сообщает РБК.

Расследование показало, что эти данные мошенники узнавали с помощью системы IVR (интерактивное голосовое меню). Они звонили якобы с номеров клиентов в этот автоматизированный сервис и запрашивали остаток на счете, предоставляя последние четыре цифры на картах. После мошенники связывались с пользователями и представлялись работниками банков. В качестве доказательств своей правоты они предъявляли данные об остатке на счете клиента.

Номера телефонов пользователей банков и их карт оказались в открытом доступе. Возможно, мошенники нашли их через клиентскую базу Joom, которую ранее «слили» в интернет.

Ранее стало известно, кого чаще всего обманывают мошенники. В группу риска вошли подростки и молодые люди до 30 лет, пожилые люди и те, кто не обладает опытом в юридических вопросах.

Также портал Ura.ru сообщал о случаях мошенничества через «Госуслуги». Преступники использовали для этого поддельные сайты, почтовую рассылку и звонки.