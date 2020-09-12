Названы признаки, по которым мошенники выбирают своих жертв

Считается, что жертвами мошенников могут стать люди разного возраста, пола, образования и социального статуса. На их крючок попадались и сотрудники полиции, и юристы со стажем.

Но в группу риска традиционно входят подростки и молодые люди до 30 лет, пожилые люди и те, кто не обладает опытом в юридических вопросах. Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Он уточнил, что мошенники анализируют данные предполагаемых жертв в соцсетях, похищают данные банков или других организаций, иногда вступают в контакт под видом случайного знакомства. Все зависит от задач и целей, которые преследуют киберпреступники. Обычно их интересуют семейное и финансовое положение, место работы и персональные данные.

«Хуже всего, если в руки мошенников попадают паспортные данные гражданина. Тогда поле для незаконной деятельности становится практически безграничным», — сообщил юрист.

Он добавил, что очень часто жертвами «автоподставщиков» становятся водители с небольшим опытом вождения. Попав в стрессовую ситуацию, они теряют бдительность и возможность правильно анализировать ситуацию.

Пенсионеры обычно верят рассылкам или звонкам с сообщениями о том, что их младший родственник попал в беду и нужно немедленно перевести крупную сумму денег. Они также склонны пускать в квартиру людей, которые представляются работниками соцслужб. Попав в жилище, мошенники похищают оказавшиеся на виду ценности и деньги.

«Молодые мамы с детьми чаще всего становятся жертвами интернет-мошенников, поскольку проводят большое количество времени в интернете, заказывая различные товары. При этом у многих магазинов существуют фишинговые сайты, через которые мошенники получают реквизиты банковских карт доверчивых покупателей», — рассказал Прокофьев.

Он добавил, что мошенники в банковской сфере и интернете обычно используют массовые рассылки ложных сообщений или звонки. Аудиторию они не анализируют, расчет идет на массовость. Кто-нибудь, да клюнет.

На днях мошенники списали с карты актера сериалов «Интерны» и «След» Алексея Мишакова 25 тысяч рублей. Он неосторожно продиктовал код из СМС позвонившим ему лжесотрудникам банка.