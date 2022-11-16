Деньги 16 ноября 2022, 05:59 Мошенники нашли способ, как нажиться на сезоне распродаж IT-аналитик Егоров: мошенники придумали схему создания фишинговых сайтов в сезон распродаж РИА «Новости»

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С началом сезона распродаж в Сети активизировались мошенники, которые используют новую схему создания фишинговых сайтов. Такие подделки имитируют существующие онлайн-магазины, заявил «Известиям» аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

«Злоумышленник без особых технических навыков создает в специализированном Telegram-боте по заданным параметрам фишинговую страницу. На нее заманивают жертв с помощью личных сообщений», — пояснил эксперт.

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Кроме того, аферисты привлекают потенциальных жертв постами в соцсетях и сообщениями мессенджерах. При «оформлении» заказа пользователи вводят данные своих банковских карт. В итоге мошенники получают доступ к чужим деньгам. Сценарии получения конфиденциальных могут быть разными, но итог один — кража средств со счетов, подытожил Егоров.

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