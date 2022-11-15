Эксклюзив 15 ноября 2022, 22:03 «Занимала у знакомых — теперь сижу без копейки». Жительница Истры отдала экстрасенсам 1,3 млн рублей за снятие порчи Жительница Истры отдала экстрасенсам почти 1,3 миллиона рублей и заболела раком

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Жительницу Истры обманули экстрасенсы, «сняв» с нее порчу за почти 1,3 миллиона рублей. Позднее жертва аферистов узнала, что заболела раком. В разговоре «360» она попросила россиян не доверять мошенникам, даже если они рекламируют свои услуги по телевидению.

Собеседница не работает с 66 лет, поэтому ее основной досуг — у телевизора. Однажды она включила телеканал «Астро-ТВ» и посмотрела передачу об экстрасенсах.

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«На „Астро-ТВ“ увидела Ксению, Еву и Ингвар. Я подумала, что мне там помогут. Звоню — еще не успела ничего сказать, а мне Ева говорит — у вас порча, вы через месяц умрете. В первый раз они у меня выцыганили 22 тысячи 200 рублей», — пожаловалась пострадавшая.

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Оказалось, что порчу мошенники «снимали» по телефону, заставив женщину предварительно зажечь свечи. Затем они назначили новый сеанс, который снова проводила Ева. Жительница Истры неоднократно перечисляла деньги мошенникам, общий ущерб составил один миллион 248 тысяч рублей.

«Я занимала у знакомых, какие-то деньги взяла со сберкнижки. А теперь сижу без копейки, вот пенсия сегодня должна прийти. На этой нервной почве у меня заболело в боку, обратилась в больницу и узнала, что у меня рак», — добавила она.

В итоге женщина прошла 12 курсов химиотерапии и продолжает бороться за жизнь. Она хотела поделиться своей историей с другими людьми и попросила их не поддаваться на уловки мошенников, которые притворяются экстрасенсами.