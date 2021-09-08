Мишустин: правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Сейчас мы готовим постановление <…>. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса», — отметил Мишустин, его процитировало РИА «Новости».

Эту инициативу ранее поддержал президент Владимир Путин. Запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса начал действовать в 2020 году из-за ситуации с пандемией. С тех пор его уже продлевали — на 2021 год. Обычно к предпринимателям с неожиданными проверками приходят специалисты МЧС, Роспотребнадзора, Роструда и Ростехнадзора. После введения моратория они стали приходить к бизнесу примерно в два раза реже.

Ранее уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов отметил, что мораторий позволил сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей. Он также предложил в будущем снизить размер штрафа для МСП, ИП и самозанятых в два раза. Он посоветовал ввести систему наказания в процентах от выручки за определенный период.