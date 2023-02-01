Деньги 01 февраля 2023, 15:04 Мишустин поручил не задерживать выплату повышенных с февраля пособий Премьер Мишустин поручил своевременно начислить повышенные с 1 февраля выплаты

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В России повысили на 11,9% социальные пособия, выплаты и компенсации по 46 мерам поддержки. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству проследить за тем, чтобы деньги перечислили без задержек. Об этом рассказала пресс-служба кабмина.

«Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан», — сказал он.

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Мишустин поручил организовать работу так, чтобы деньги начислили своевременно и в полном объеме.

Ежегодную индексацию провели по поручению президента, постановление правительства 31 января опубликовали на портале правовой информации. Выплаты по 46 направлениям поддержки с 1 февраля повысили на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, то есть на 11,9%.

Повышенные пособия получат инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, герои России, чернобыльцы, родившие или взявшие ребенка на воспитание семьи. Маткапитал на первого ребенка превысит 580 тысяч рублей, на второго и последующих — 775 тысяч.