Мировой финансовой системе предрекли раскол из-за превращения доллара в оружие

Обозреватели международной деловой газеты Financial Times оценили перспективы финансовой «смерти» доллара после превращения его в оружие против России.

Заморозка резервов РФ подтолкнула многие страны к игнорированию доллара, это может расколоть финансовую систему и снизить доминирование американской валюты, превратив его в «финансовый Суэцкий канал».

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», — говорится в материале.

Если в ближайшие годы тенденция отхода от доллара сохранится, то санкции в отношении российского Центробанка станут ключевым моментом падения валюты США.

Попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль. Согласие Венгрии оплачивать российский газ рублями означает раскол в Евросоюзе.