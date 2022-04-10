Франция предрекла падение доллара и рост рубля

Попытка США изолировать Россию в результате может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня. Такое мнение высказал в материале для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.

По мнению эксперта, решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана оплачивать поставки газа из России рублями означает начало раскола в Евросоюзе относительно связей европейских стран с Москвой.

«[Антироссийская политика США] даже рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть. Похоже, скоро самому понятию „нефтедоллар“ придет конец», — не исключил такого варианта развития событий дель Валль.

Он также предположил, что восстановлению рубля после введенных против него многочисленных санкций со стороны Запада способствуют покупки российского газа Европой, а также устойчивые торговые отношения со странами БРИКС, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты Россия получает в связи с ростом цен на нефть и природный газ.

Именно попытка изолировать Россию и приведет к скорой дедолларизации мира, считает политолог.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что антироссийские санкции Запада сработали против авторов и ухудшили мировую экономику.