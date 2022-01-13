Миронов выступил против системы накопительных пенсий

Концепция накопительных пенсий должна быть отменена, ее реформа не даст пенсионерам пользы. Об этом РИА «Новости» заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, Миронов назвал стаж, размер зарплаты и особые условия труда. Он призвал выводить все критерии к пенсиям из реальных экономических показателей.

«Что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают», — сказал Миронов, имея в виду готовящийся законопроект о реформе накопительных пенсий.

Тот, как писали «Известия», будет предполагать трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

Основными стимулами добровольных отчислений граждан на будущую пенсию должны стать налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с вкладами.