В 2022 году власти планируют принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информацию неназванного федерального чиновника.

По информации источника, документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Итоговый вариант концепции, который участники обсуждения называют «план Б», Минфин должен был представить правительству до 15 декабря.

Данную информацию подтвердили также представители отрасли. В настоящее время они обсуждают с Минфином и ЦБ вариант трансформации накоплений стандартной схемы НПО, требования к которой еще уточняются. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, внесение документа ожидается уже в этом году.

Основными стимулами добровольных отчислений граждан на будущую пенсию должны стать налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с вкладами.

Предполагается, что граждане смогут свободно переводить свои накопление в НПФ или использовать их для покупки баллов в страховой пенсии.