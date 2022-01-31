Минсельхоз успокоил россиян после слухов о резком росте цен на молочную продукцию

Минсельхоз РФ заявил о стабильной ситуации с ценами на молочную продукцию. Резкого роста ценника на эти товары в 2022 году не ожидается.

«Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал ТАСС.

Министерство отметило, что, несмотря на увеличения издержек производителей, динамика цен на молочную продукцию и молоко в прошлом году была ниже темпов продовольственной инфляции. Предприятия сдерживают рост цен благодаря оптимизации внутренних процессов, а также уменьшения собственной маржинальности.

При этом в ведомстве добавили, что возможны отдельные случаи пересмотра цен на некоторые товары из-за повышения затрат на электроэнергию, упаковку, логистику, ветеринарные препараты и другие составляющие себестоимости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с февраля в России повысятся цены на молочные продукты.