Производители молочной продукции в России начали повышать цены. Компания Danone («Простоквашино», «Активиа») сообщила продавцам о росте стоимости части ассортимента почти на 10%. Это произойдет с начала февраля. Причинами назвали рост себестоимости производства и необходимость сохранения прибыльности. Об этом сообщил «Коммерсант».

Вице-президент компании Danone в письме к ретейлерам уведомил о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля из-за роста себестоимости продукции. Он мотивировал решение о подорожании тем, что стоимость биржевых молочных продуктов достигло максимальных значений — это сказалось на рынке России.

Также выросли цены на упаковку, расходы на логистику, повысились затрата на обработку товаров, аренду и много другое. Аналогичные причины заставили сообщить о подорожании своей продукции компанию «Прогресс» — производителя детского питания «Фрутоняня».

Danone прогнозирует продолжение тренда на рост цен на сырье и в 2022 году.

В компании PepsiCo («Домик в деревне) вопросы цен комментировать отказались. В Valio сообщили, что 2021 год стал «беспрецедентным» в плане роста цен на сырье и упаковку, в том числе по причине дисбаланса спроса и предложения. Под влиянием всех обстоятельств средний рыночный рост себестоимости сырого молока к концу года в Valio оценили в 15–20%. А сырье в среднем подорожало на 15–30%. Рост цен в компании назвали вынужденной мерой, на которую идут практически все производители.

По словам генерального директора Национального союза производителей молока Артема Белов, последние два года цены на молочные продукты практически не увеличивались, при этом расходы переработчиков по многим статьям выросли. Без индексации переработчикам пришлось бы работать себе в убыток.

В Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на эту продукцию в 2022 году, в том числе из-за принятых мер господдержки.