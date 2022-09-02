Деньги 02 сентября 2022, 04:47 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 5 млрд рублей дополнительно направят для выпуска самолетов МС-21 и SSJ Минпромторг направит более 5 миллиардов рублей для выпуска МС-21 и Sukhoi Superjet 100 РИА «Новости»

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Минпромторг предложил в 2022 году увеличить бюджетные ассигнования свыше чем на пять миллиардов рублей. Деньги пойдут на расширение производственных мощностей по выпуску гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил ТАСС.

В своем материале агентство ссылается на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В Министерстве финансов России подтвердили подлинность этого документа.

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«Предложение по увеличению бюджетных ассигнований в 2022 году — 5 139 600 000 рублей», — указано в документе.

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Ассигнования, как уточняется, направят на «расширение производственных мощностей по выпуску МС-21 и SSJ-100 в рамках проекта гражданского авиастроения».

Отказ Минпромторга от реверс-инжиниринга не оставит Россию без самолетов, поскольку отечественный самолет Ан-2, как и американский двигатель ТВС-2МС, не имеет ограничений по сроку службы, рассказал «360» глава аналитической службы компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

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