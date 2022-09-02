Все новости

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Деньги

02 сентября 2022, 04:47

Свыше 5 млрд рублей дополнительно направят для выпуска самолетов МС-21 и SSJ

Минпромторг направит более 5 миллиардов рублей для выпуска МС-21 и Sukhoi Superjet 100

Читать 360tv в

Минпромторг предложил в 2022 году увеличить бюджетные ассигнования свыше чем на пять миллиардов рублей. Деньги пойдут на расширение производственных мощностей по выпуску гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил ТАСС.

В своем материале агентство ссылается на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В Министерстве финансов России подтвердили подлинность этого документа.

Реклама

«Предложение по увеличению бюджетных ассигнований в 2022 году — 5 139 600 000 рублей», — указано в документе.

Реклама

Ассигнования, как уточняется, направят на «расширение производственных мощностей по выпуску МС-21 и SSJ-100 в рамках проекта гражданского авиастроения».

Отказ Минпромторга от реверс-инжиниринга не оставит Россию без самолетов, поскольку отечественный самолет Ан-2, как и американский двигатель ТВС-2МС, не имеет ограничений по сроку службы, рассказал «360» глава аналитической службы компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Самолет SSJ-100

Самолеты

Минпромторг РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама