Отечественный самолет Ан-2, как и американский двигатель ТВС-2МС, не имеет ограничений по сроку службы, так что отказ Минпромторга от реверс-инжиниринга не оставит Россию без самолетов. Об этом «360» рассказал глава аналитической службы компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, сейчас в коммерческой эксплуатации задействованы всего порядка 40–50 самолетов-«кукурузников» Ан-2.

«При этом специфика самолета Ан-2 такова, что он фактически не имеет ограничений по сроку службы. То есть те ремонтные технологии, которые сейчас используются, которые сохранены на ряде предприятий, позволяют благополучно проводить даже для видавших виды самолетов Ан-2 капитально-восстановительный ремонт, после которого на протяжении длительного времени восстановленный самолет может продолжать полет», — рассказал Пантелев.

Американский двигатель ТВС-2МС также не имеет назначенного ресурса, он условно вечный. То есть тоже можно проводить ремонт и восстанавливать работоспособность двигателя.

«Срок их службы будет ограничен только экономической эффективностью и целесообразностью. Потому что бесконечно долго ремонтировать одно и то же воздушное судно и один и тот же двигатель невозможно. Все-таки с каждым разом стоимость восстановительных работ будет увеличиваться», — отметил глава аналитической службы.

Он заявил, что на мировом рынке, «в первую очередь в странах, не поддерживающих антироссийские санкции», есть тысячи двигателей ТВС-2МС. Так что Россия может их приобрести и отремонтировать все самолеты Ан-2 и без проведения работ по обратному инжинирингу.

«Подход, который предложен инициаторами проекта, то есть провести обратный инжиниринг, получить в России компетенции по созданию надежных, безотказных, ремонтопригодных, эффективных двигателей в такой размерности, — это задача важная. <…> Но говорить о том, что из-за отсутствия положительного решения по этому проекту нам завтра не на чем будет летать, было бы, конечно, некорректно», — подытожил сотрудник «АвиаПорта».

Ранее стало известно, что малая авиация рискует столкнуться с нехваткой самолетов. Дело в том, что Минпромторг России отложил замену американского двигателя и винта ТВС-2МС, современной версии «кукурузника» Ан-2, на российские.