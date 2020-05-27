Министра природных ресурсов задержали в Северной Осетии

По данным news-r.ru, чиновника задержал спецназ ФСБ Северной Осетии по месту жительства. Известно, что в отношении министра расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Источник «360» в правоохранительных органов подтвердил информацию о возбуждении дела. Речь идет о незаконном присвоении более 400 миллионов рублей. Деньги выделили на ликвидацию Унальского хвостохранилища (специальные сооружения, предназначенные для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов — прим. ред.). Отмечается, что Мамиев подписал два счета за работы, которые не были выполнены.

Мамиев занимает пост министра природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания с сентября 2016 года.

Ранее заместителя главы Хакасии Сергея Новикова поймали на взятке в два миллиона рублей. Следователи считают, что это его доля с подряда на строительство корпуса психоневрологического интерната.