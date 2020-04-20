Замглавы Хакасии поймали на взятке, задержали и сняли с должности. Главное

Заместителя главы Хакасии Сергея Новикова поймали на взятке в два миллиона рублей. По версии следователей, эти деньги — его доля с подряда на строительство корпуса психоневрологического интерната.

Новиков занимал должности заместителя главы Хакасии и министра строительства и ЖКХ. Его задержали в пятницу, 17 апреля, заподозрив в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Эти деньги, считает СК, чиновник получил в качестве отката за строительство корпуса Туимского психоневрологического интерната.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов резко отреагировал на то, что его коллега оказался в такой ситуации.

«Если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым. <…> Вор должен сидеть в тюрьме!» — сказал Коновалов.

После этих слов глава региона принял решение отстранить Новикова от занимаемых им должностей. Это, по мнению Коновалова, нужно, чтобы отвести подозрения от других чиновников и исключить давление на них. В то же время он напомнил, что власть — это не возможность расширить свои возможности, а ответственность, и главная цель руководящих органов — решать проблемы людей.

В субботу суд арестовал Новикова до 16 июня. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Суть дела

В декабре 2019 года власти Хакасии начали проводить национальный проект между учреждением «Управление капитального строительства» и подрядной организацией. Стороны заключили контракт более чем на 480 миллионов рублей для строительства второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.

Следовали полагают, что Новиков хотел получить от подрядчика взятку в размере 12 миллионов рублей. За эту сумму он обещал покровительство фирме и помощь в заключении контракта, приеме работ и своевременное перечисление денег за выполненные компанией обязательства.

Новикова поймали при передаче денег. Он в пятницу лично встретился с представителем подрядной организации и получил от него два миллиона рублей. То есть Новиков задержан с поличным.

Чиновника поймали во дворе дома № 9 по улице Торосова. У одного из очевидцев появилось подозрение, что деньги Новикову передал некий Иван Валиев, отметил сайт 19rus.info. Свидетель якобы видел, что к Новикову в машину сел мужчина, а через некоторое время вышел из авто, махнув рукой. В эту же секунду к машине подскочили сотрудники правоохранительных органов.

Вот как прошло задержание:

Кто такой Валиев? СМИ считают, якобы именно Валиев стоит за фирмой «Синодекор», которая ведет строительство двух объектов — нового корпуса Туимского психоневрологического интерната и радиологического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера. При этом настоящим директором якобы является Татьяна Абросимова, которая в свое время жаловалась на прессинг со стороны прокуратуры. При этом в 2017 году именно «Синодекору» достался тендер на ремонт кровли здания УФСБ по Республике Хакасия на 1,2 миллиона рублей.

Бывший и. о. замглавы республики Константин Харисов не стал отрицать, что произошедшее с Новиковым могло быть провокацией подрядчика, который находится в убыточном положении.

«Может быть, он это сделал, чтобы самому выкрутиться из своего бедственного положения. <…> Допускаю, что с его стороны могла быть провокация. Если на него наседают, требуют выполнения работ, у него вариант — убрать того, кто требует выполнения. Он убирает Новикова и себя таким образом выгораживает. Ни оборудования, ни техники, ни персонала, ни квалификации собственной, директор на объектах не бывает», — сказал Харисов.