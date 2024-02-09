Деньги 09 февраля 2024, 19:46 Министерство труда анонсировало повышение социальных пенсий Минтруда: с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5% РИА «Новости»

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С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Там уточнили, что повышение составит 7,5%.

В министерстве напомнили — право на социальную пенсию имеют те россияне, которые по ряду причин не имеют достаточного трудового стажа для назначения пенсии страховой. Речь идет примерно о 3,4 миллиона пенсионеров, а также о 700 тысячах иных получателей гособеспечения (военные и члены их семей, пострадавшие в результате техногенных катастроф и другие категории россиян).

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«На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 миллиарда рублей», — рассказали в Минтруда.

В феврале в России проиндексировали социальные выплаты. Президент Владимир Путин заявил, что повышение коснулось около 20 миллионов россиян. Речь шла и о материнском капитале. Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать по 630 тысяч рублей, а за второго — 833 тысячи.