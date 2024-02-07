Деньги 07 февраля 2024, 18:22 Февральская индексация соцвыплат коснулась 20 миллионов россиян Путин: индексация соцвыплат с 1 февраля коснулась 20 миллионов россиян Pxhere

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Более 40 различных социальных выплат проиндексировали в России на 7,4% с 1 февраля. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Речь идет в том числе о материнском капитале на первого ребенка. Теперь он составляет 630 тысяч рублей, на второго — 833 тысячи рублей.

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«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также напомнил, что с 1 января вырос минимальный размер оплаты труда — на 18,5% до 19 242 рубля. На 7,5% увеличили единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховую пенсию у 31 миллиона неработающих пенсионеров.

Путин попросил главу Минтруда Антона Котякова доложить о том, «как все это реально заработало и реализуется».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее рассказала, как оформляются повышенные пособия. По ее словам, это происходит автоматически, сообщил RT.

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что с 1 февраля пособия по безработице будут индексировать ежегодно. Это была единственная выплата без фиксированного повышения.