Деньги 29 февраля 2024, 17:06 Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 35 тысяч рублей Путин: МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысяч рублей РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию рассказал о социальных гарантиях для россиян. К 2035 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей.

«Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза — с 12 до 19 тысяч рублей в месяц», — напомнил глава государства.

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На 1 января 2024 года МРОТ составил 19 242 рубля, что на 18,5% больше показателя минувшего года. По данным Минтруда, затраты на повышение фонда оплаты труда с учетом МРОРТ в бюджетном и частном секторе в текущем году составили более 193 миллиарда рублей. Основная финансовая нагрузка легла на региональный бюджет.

Путин также призвал власти сосредоточиться на борьбе с бедностью. Он подчеркнул, что сейчас к этой категории относятся 7% россиян, а среди многодетных семей — 30%.