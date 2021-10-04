Министерство финансов РФ предложило ввести акциз на газированные напитки. Такую инициативу ведомство включило в перечень идей по изменению налоговой системы, подготовленный вместе с проектом трехлетнего бюджета. Об этом написал РБК.

Акциз на сладкую газировку могут ввести под предлогом ограничения потребления таких напитков, вредных для здоровья. Вместе с тем такой акциз принесет бюджету дополнительные доходы. Издание отметило, что с таким предложением ранее уже выступал Минздрав. По расчетам Минфина, новый сбор может принести в казну 10–20 миллиардов рублей в год.

Однако акциз на газированные напитки отразится не только на бизнесе, но и простых людях. Причем это может привести не только к повышению цен, но и сокращению рабочих мест на заводах. А снижение производства чревато обратным эффектом — снижением налоговых поступлений в бюджет, отметила юрист Екатерина Жарова.

Минфин также предложил уравнять НДФЛ с зарплат иностранцев и россиян. Сейчас для нерезидентов РФ ставка составляет 30%. Ее предлагают снизить до 13%, а в случае доходов свыше пяти миллионов в год — до 15%.

В России также предложили вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов.