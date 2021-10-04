Минфин предложил вернуть НДС на апартаменты

Министерство финансов посчитало, что нужно вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого участия, его отменили в 2010 году. Об этом сказано в разработанном ведомством приложении к основным направлениям налоговой, таможенно-тарифной, бюджетной политики на 2022 год, а также плановые 2023 и 2024 годы.

Согласно документу, в следующие три года министерство намерено отменить освобождение от НДС услуг застройщика, которые предоставляются при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве.

Правовой статус апартаментов, не считающихся жилыми помещениями, на данный момент не определен, но соответствующие попытки не раз предпринимались. Апартаменты сейчас считаются нежилой коммерческой недвижимостью, живя в которой нельзя получить постоянную регистрацию, при этом коммунальные платежи выше, чем в квартирах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая 2021 года распорядился создать рабочую группу по уточнению правового статуса апартаментов.

Опрошенные газетой «Известия» эксперты по теме возврата НДС на услуги застройщиков апартаментов заявили, что инициатива Минфина является попыткой перенацелить девелоперов на строительство жилого фонда.