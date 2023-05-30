Деньги 30 мая 2023, 12:29 Минфин выступил против использования криптовалют как средства сбережения для граждан Минфин: криптовалюты не должны рассматриваться как средство сбережения Unsplash

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Цифровые валюты являются высокорискованным финансовым инструментом, поэтому гражданам не стоит рассматривать их как средство сбережения. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

По его словам, подобные вложения подойдут состоятельным людям, у которых уже есть депозиты, ценные бумаги и недвижимость. Чебесков пояснил, что в таком случае небольшой процент активов можно вложить в криптовалюты, но это сопряжено с определенным риском, поскольку их волатильность достигает 100-200%.

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«Но если это среднестатистический гражданин со средним доходом, со средними сбережениями, скорее, цифровые валюты — это не для него», — финансиста процитировал ТАСС.

Директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин указал еще на один риск, связанный с криптовалютами. По его словам, такой вид инвестирования может попасть под санкции. Он напомнил о блокировке более 800 кошельков, имеющих отношение к России.

Ранее заместитель главы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что регулирование криптовалют в России предложили передать под контроль Федеральной налоговой службы.