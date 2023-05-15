Деньги 15 мая 2023, 04:57 Регулирование криптовалют в России предложили передать под контроль ФНС Замглавы Минфина Моисеев: регулирование криптовалют предложили передать под контроль ФНС Pxhere

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В России предложили передать регулирование криптовалют под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев в интервью «Известиям».

На рассмотрении в Госдуме сейчас находятся три законопроекта. Каждый из них касается регулирования криптовалют в России, отметил Моисеев.

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«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их „кошельках“ и транзакциях», — пояснил замглавы Минфина.

На сегодняшний день информация о кошельке и транзакциях поступает в три организации, напомнил Моисеев. Это ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк.

Одним из наиболее удачным способов заработка в 2023 году является майнинг, а также инвестиции в криптовалюты, заявлял в апреле финансовый аналитик Александр Разуваев. Россия, по его словам, находится на второй строчке по количеству майнинг-ферм. Все благодаря тому, что в стране генерируется избыточное количество электроэнергии.

В начале апреля г енеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о том, что платформы криптовалют необходимо обязать передавать данные российским правоохранителям.