Деньги 03 февраля 2023, 20:17 Минфин втрое увеличит продажи валюты в феврале Минфин увеличит объем продажи валюты до 8,9 млрд рублей в день Unsplash

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Министерство финансов России планирует увеличить продажи иностранной валюты до 8,9 миллиарда рублей в день на фоне сокращения нефтегазовых доходов. На эти цели направят 160,2 миллиарда рублей, сообщили на сайте ведомства.

Операции будут проводить с 7 февраля по 6 марта 2023 года. В период с 13 января по 6 февраля продажи валюты составляли 3,2 миллиарда рублей в день. Совокупный объем средств, которые направят на продажу иностранной валюты, будет равняться 160,2 миллиарда рублей. Торги проводят на Мосбирже в инструменте «китайский юань — рубль».

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«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2023 года в размере 108 миллиардов рублей», — подчеркнули в министерстве.

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В январе бюджет России недополучил 52,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Минфин объяснил это снижением объемов экспортной пошлины на газ.

Центральный банк России ранее возобновил операции по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Операции начались 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Министерством финансов