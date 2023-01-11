Деньги 11 января 2023, 16:01 Центробанк возобновит продажу иностранной валюты на внутреннем рынке Банк России начнет торговлю юаней во внутреннем рынке freepik

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Центральный банк России на внутреннем рынке возобновит операции по продаже и покупке иностранной валюты. Операции начнутся с 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Министерством финансов. Об этом сообщил Telegram-канал Центробанка (ЦБ).

Однако речь не идет о долларе и евро, которые были в обиходе до начала прошлого года. Теперь операции будут проводиться с юанями.

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«Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте „китайский юань — рубль“ со сроком расчетов „завтра“», — говорится в сообщении.

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В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса ЦБ будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом ЦБ сохранит возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2022 году перевыполнили план по доходам. Общий объем доходов составил почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше запланированных прогнозов.