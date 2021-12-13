Юрист Славнов рассказал, как мошенники обманывают автомобилистов

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов рассказал о популярных схемах, которые используют мошенники для обмана автомобилистов. Часто с обманом можно столкнуться на рынке автострахования, передала «Вечерняя Москва».

Например, мошенники охотятся за водителями, у которых заканчивается срок действия ОСАГО. Как рассказал Славнов, мошенник может представиться сотрудником страховой компании. Часто при этом называют настоящие данные, включая срок действующего полиса и номер транспортного средства, что сбивает с толку жертву. Сумма оплаты часто оказывается меньше, чем обычно требуют за такую услугу, что окончательно подкупает автомобилистов.

«Некоторые злоумышленники готовы отправить полис с доставкой на дом. Правда, оплату они принимают только наличными. Курьер к вам приедет обязательно с документами, но они, к сожалению, будут поддельными», — пояснил Славнов.

Еще один способ обмана, который используют мошенники — подставное ДТП. Прибыль аферисты получают за счет страховых выплат, которые положены в случаях повреждения авто.

«Фантазия у таких мошенников очень хорошая. Например, они могут подстроить аварию и даже получить выплаты за уже имевшиеся повреждения. Очень часто для реализации такой схемы привлекаются сообщники в лице страховых агентов и даже сотрудников ГИБДД. А так называемая жертва происшествия, которую признают виновной в аварии, может даже и не подозревать о случившемся», — рассказал юрист.