Минфин РФ исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям

Министерство финансов РФ исполнило в полном объеме обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Об этом сказано в сообщении Минфина.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году (ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49) в общей сумме 329,2 миллиона долларов США получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon)», — сказано в сообщении министерства.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России Минфин исполнил в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Многие страны, невзирая на мировое право, заморозили активы Центробанка России за рубежом. Эксперты сходятся во мнении, что эти санкции придется отменить, иначе иностранные инвесторы потеряют свою прибыль. Активы России будут разморожены, считает экономист Александр Разуваев. В беседе с «360» он пояснил, что это будет сделано хотя бы затем, чтобы зарубежные инвестфонды получили свои дивиденды по акциям российских компаний.