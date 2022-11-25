25 ноября 2022, 09:56
Минфин рассмотрит возможность обмена евробондов на российские бумаги
Глава Минфина Силуанов: Россия готова к обмену еврооблигаций на российские бумаги
Россия готова к обмену евробондов на российские бумаги, но окончательное решение еще в процессе рассмотрения. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы», — отметил глава ведомства.
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По его словам, стоимость еврооблигаций определяется по рынку. Россия готова выпускать рублевые облигации и проводить обмены. Силуанов обратил внимание, что, хотя не всех участников процесса такой вариант устраивает, обсуждение продолжается и окончательное решение еще не принято.
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Касаясь легализации майнинга криптовалют в России, глава Минфина подчеркнул, что движение в этом направлении есть. Депутаты Госдумы выступили с инициативой законодательно закрепить процесс майнинга и включить его в правовое поле.
Ранее Силуанов допустил создание глобального санитарного щита для борьбы с угрозами здравоохранения.
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