Деньги 25 ноября 2022, 09:56 Минфин рассмотрит возможность обмена евробондов на российские бумаги Глава Минфина Силуанов: Россия готова к обмену еврооблигаций на российские бумаги РИА «Новости»

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Россия готова к обмену евробондов на российские бумаги, но окончательное решение еще в процессе рассмотрения. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы», — отметил глава ведомства.

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По его словам, стоимость еврооблигаций определяется по рынку. Россия готова выпускать рублевые облигации и проводить обмены. Силуанов обратил внимание, что, хотя не всех участников процесса такой вариант устраивает, обсуждение продолжается и окончательное решение еще не принято.

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Касаясь легализации майнинга криптовалют в России, глава Минфина подчеркнул, что движение в этом направлении есть. Депутаты Госдумы выступили с инициативой законодательно закрепить процесс майнинга и включить его в правовое поле.

Ранее Силуанов допустил создание глобального санитарного щита для борьбы с угрозами здравоохранения.