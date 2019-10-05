  • Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

    05 октября 2019, 18:32

    Анастасия Кукова

    Министерство финансов России признало, что несмотря на рост зарплат, реальные доходы россиян продолжат падать из-за необходимости выплачивать проценты по кредитам. Об этом сказано в проекте бюджета на 2020–2022 годы.
    Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

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    По данным ведомства, рост реальной начисленной заработной платы по итогам текущего года прогнозируется на уровне 1,5%.

    «В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», — цитирует ТАСС материалы ведомства.

    Реальные доходы населения сокращались в 2014–2017 годах, и только в 2018 году оказали прирост на 0,1%. Эксперты РБК заявили, что в положительную область их динамика вряд ли выйдет к концу текущего года.

    Экономисты утверждают, что причинами снижения доходов помимо закредитованности среднего класса является вход на пенсию, рождение детей, и ухудшение ситуации в коммерческом секторе.

    В нем занята основная масса представителей этой категории.