Экономист объяснил обеднение среднего класса

«Цифра выглядит очень сильно завышенной. Официального критерия, относящего человека к среднему классу, не существует, поэтому трактовать можно достаточно широко», — отметил он.

При этом именно упомянутые в исследовании 7% экономист считает тем, что видно на практике.

Россияне среднего класса продолжили терять доходы Подробнее

Хестанов перечислил причины падения доходов. Среди них рождение детей, выход на пенсию, а также ухудшение положения коммерческого сектора, в котором трудится значительная часть представителей среднего класса.

Доходы среднего класса снижаются и в других странах, отметил Хестанов. Но, несмотря на схожесть ситуации, существует одно важное отличие. За границей темпы снижения размеров доходов значительно меньше, чем в России. В РФ средний класс сокращается за пять лет, а за рубежом — в течение 20-22 лет.

Ранее социологи назвали регионы с наиболее высокой долей среднего класса. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с 45% семей. На втором месте расположилась Магаданская область — 34,5%, на третьем — Чукотский автономный округ (33,8%).