Деньги 22 мая 2023, 11:03 Минфин предложил снизить суммы трат на маткапитал в прогнозе на 2024–2026 годы РБК: Минфин РФ предложил сократить оценку будущего трансферта на выплату маткапитала РИА «Новости»

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Министерство финансов РФ предложило снизить оценку суммы, которая потребуется Социальному фонду на выплату материнского капитала в 2024–2026 годах. Это следует из предварительных проектировок Минфина на следующие три года, сообщил РБК.

Согласно документу, в 2024 году трансферт на маткапитал может сократиться на 109,7 миллиарда рублей относительно бюджетного прогноза и составить 516,3 миллиарда. В 2025 году сумма может уменьшиться на 132,7 миллиарда рублей, до 561,5 миллиарда. Прогноз на 2026 год — снижение на 113,7 миллиарда рублей до 608,3 миллиарда.

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В 2023 году на маткапитал выделили 551,3 миллиарда рублей из федерального бюджета, но данных о текущем прогнозе нет. В 2022 году расходы на меру поддержки семей с детьми сократились на 14% относительно прогноза и составили 382 миллиарда рублей вместо около 440 миллиардов.

В Минтруде сообщили, что снизить оценку прогнозируемых трансфертов на материнский капитал предложил Минфин. Пока объем ассигнований обсуждают, отметили в ведомстве.

«Итоговая оценка расходов будет определена при формировании проекта федерального бюджета», — уточнили в Министерстве труда.

Обычно проект бюджета на следующие три года формируют к сентябрю. В Минтруде добавили, что все заявления от россиян на трату средств из материнского капитала в любом случае удовлетворят.

Ранее в России предложили выделять молодым семьям сертификаты на покупку автомобиля при рождении первого ребенка. Такой законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.