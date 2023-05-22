Общество 22 мая 2023, 08:55 Молодым семьям предложили давать сертификаты на покупку первого автомобиля «Известия»: в России хотят ввести семейные сертификаты на покупку первого автомобиля РИА «Новости»

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Законопроект о семейном сертификате на покупку первой машины внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время, сообщили «Известия». По данным газеты, речь идет о сумме в размере одного миллиона рублей. Эту выплату можно будет использовать для покупки машины из линейки отечественного автопрома.

Воспользоваться сертификатом можно будет молодой семье в возрасте до 30 лет после рождения первого ребенка. Еще одно условие, которое содержит законопроект, касается дальнейшей продажи машины.

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Это можно будет сделать только по истечении пяти лет. Такой пункт внесли в документ, чтобы исключить браки по расчету и разные мошеннические схемы.

«Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме», — заявил изданию глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что молодой семье с маленькими детьми очень нужен автомобиль. Плюс это будет и поддержка российского автопрома.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина согласилась, что от такого сертификата, вероятно, никто не откажется.

«Я поддержала бы такую меру, но, пока непонятно, как отреагирует на нее правительство», — добавила она.

Останина обратила внимание, что ранее сама выходила с инициативой о покупке автомобиля на средства маткапитала, но получила отрицательный отзыв правительства.

Сейчас в России действует программа «Семейный автомобиль», с ее помощью некоторые категории граждан могут взять заем и получить скидку на приобретение автомобиля. Средства при этом прибавляют к первоначальному взносу. Программа распространяется на машины марок Lada, УАЗ, ГАЗ, Haval Jolion, а также электрокары Evolute.