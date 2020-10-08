Центробанк предупредил о рисках «перегрева» рынка ипотеки

В случае продления льготной программы ипотеки рынок может «перегреться». Это приведет к росту цен на жилье. Об этом заявили в Центробанке.

Пока льготная программа ипотеки под 6,5% действует до 1 ноября. Решение о ее продлении не принималось. Для участия в программе нужно внести первоначальный взнос в размере 15% от стоимости жилья и обязательно выбрать квартиру в новостройке.

«Если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть. Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева», — заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом Данилов подтвердил, что на ипотечном рынке не стоит ожидать появление «пузыря». Лимит льготной программы составляет 900 миллиардов рублей. На начало сентября было выдано кредитов лишь на 400 миллиардов рублей. При этом весь ипотечный кредитный портфель банков составляет порядка 8,5 триллиона рублей.

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