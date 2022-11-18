Деньги 18 ноября 2022, 00:11 Депутаты предложили легализовать майнинг криптовалют Депутат Аксаков: в Госдуму внесли законопроект по легализации майнинга криптовалют Pxhere

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Группа российских парламентариев внесла в Государственную думу законопроект, который позволит легализовать в стране майнинг криптовалюты. Об этом РИА «Новости» сообщил один из авторов идеи, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в ГД постараются принять закон во всех чтениях в декабре. Депутаты планируют, что проект начнет действовать с января 2023 года. Аксаков пояснил, что деятельность по майнингу криптовалют в стране развивается достаточно активно, но при этом на законодательном уровне ее регулирование до сих пор отсутствовало.

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«Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая, в том числе, будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов», — сказал парламентарий.

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По его словам, проект закона предусматривает, что требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг криптовалют, установит российское правительство по согласованию с Центробанком. А надзор за соблюдением правил будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти. По мнению депутата, регулирование деятельности с майнингом позволит легально заниматься этим, декларировать полученный доход и платить налоги в бюджет.

По данным портала Ura.ru, Минфин, Минэк и ЦБ обсуждал условия легализации майнинга еще в июле.