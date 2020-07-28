Минфин объяснил смысл поправок о деньгах в ПФР с «коррупционных» дел

Средства, которые конфискуют в рамках «коррупционных» дел, и сейчас перечисляют в бюджет ПФР. Поправки, которые сейчас вносят в Гражданский кодекс страны, нужны для уточнения — конфисковать могут не только имущество, но и денежные средства.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства финансов. В ведомстве уточнили, что средства, которые конфискуют в рамках «коррупционных» дел, и сейчас зачисляют в бюджет Пенсионного фонда России в соответствии с действующими нормами Бюджетного кодекса страны. Поправки, которые сейчас вносят в Гражданский кодекс, носят уточняющий характер.

«Конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — пояснили в пресс-службе.

В Минфине рассказали, что законопроект о поправках подготовил и внес на рассмотрение Минюст. По оценкам Министерства финансов, в этом году в рамках коррупционных дел конфискуют примерно 20 миллиардов рублей. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что закон о внесении конфискованных средств в бюджет приняли еще в 2018 году.