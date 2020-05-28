Российский ВВП снизился на 12% в годовом выражении. За период с января по апрель показатель составил 1,9%.

Об этом сказано в докладе, подготовленном Министерством экономического развития РФ, пишет ТАСС.

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 г. — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении», — говорится в документе.

Отмечается, что снижение связано с введением режима нерабочих дней, а также сохранением негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах-партнерах.

Помимо этого значительный вклад внесла сфера услуг. Из-за ограничения деятельности досуга, спорта и культуры объем платных услуг населению упал на 37,9%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика начала оживать после снятия ограничений в ряде регионов. Ее активность достигла 79% по сравнению с ситуацией до пандемии.