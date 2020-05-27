Глава МЭР: экономика в России начала оживать после снятия ограничений
«Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% экономической активности от докризисного», — приводит «Интерфакс» слова Решетникова во время выступления в ходе правительственного часа в Госдуме.
Министр добавил, что значительный сектор экономики пока находится в заморозке. Он подчеркнул, что речь идет о непродовольственной торговле, общепите и туризме, однако эпидемическая ситуация постепенно улучшается. Некоторые регионы постепенно начали запускать эту сферу.
По словам Решетникова, в этом году в России ожидается снижение ВВП на 5%. Инвестиционный и потребительский спрос уменьшается, однако уже в следующем году ситуация начнет выравниваться.
На прошлой неделе во время совещания по ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин раскритиковал работу Минэкономразвития. Он остался недоволен малым числом выданных предпринимателям кредитов в рамках поддержки в период пандемии.