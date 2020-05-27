Глава МЭР: экономика в России начала оживать после снятия ограничений

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников выступил в Госдуме. Он заявил, что российская экономика начала постепенно оживать после снятия ограничений в ряде регионов. Ее активность достигла 79% по сравнению с ситуацией до пандемии.

«Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% экономической активности от докризисного», — приводит «Интерфакс» слова Решетникова во время выступления в ходе правительственного часа в Госдуме.

Министр добавил, что значительный сектор экономики пока находится в заморозке. Он подчеркнул, что речь идет о непродовольственной торговле, общепите и туризме, однако эпидемическая ситуация постепенно улучшается. Некоторые регионы постепенно начали запускать эту сферу.

По словам Решетникова, в этом году в России ожидается снижение ВВП на 5%. Инвестиционный и потребительский спрос уменьшается, однако уже в следующем году ситуация начнет выравниваться.

На прошлой неделе во время совещания по ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин раскритиковал работу Минэкономразвития. Он остался недоволен малым числом выданных предпринимателям кредитов в рамках поддержки в период пандемии.