Милонов одобрил предложение Центробанка запретить майнинг криптовалюты в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею Центробанка запретить в России операции с криптовалютой. По словам политика, такими манипуляциями могут заниматься только рискованные профессионалы, написал сайт NEWS.ru.

Милонов подчеркнул, что ограничение на майнинг криптовалюты защищает интересы людей. Сегодня цифровая валюта является внешне привлекательным средством инвестиции, но при этом риск потерять все достаточно велик. Кроме того, любые средства платежей, на его взгляд, должны находиться в суверенном поле страны.

В Центробанке России считают, что майнинг криптовалюты несет существенные риски для экономики, включая расход электроэнергии. Также майнинг стал одним из факторов дефицита полупроводников и чипов. Под угрозой находится благосостояние граждан и финансовая стабильность страны, отметили в ЦБ.