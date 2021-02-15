Миллиардер Рыболовлев продаст самолет из десятки самых дорогих джетов мира

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев продаст свой самолет Airbus A319, который входил в число самых дорогих джетов для бизнесменов. Решение было принято в связи с желанием купить более передовое устройство.

Экс-владелец «Уралкалия» миллиардер Дмитрий Рыболовлев решил избавиться от самолета Airbus A319. Об этом стало известно из электронного объявления о продаже борта. Продажей занимается брокер бизнес-джетов Opus Aerо, сообщил РБК.

По словам источника издания из окружения бизнесмена, продажа данного самолета Airbus осуществляется в рамках пересмотра и обновления транспортной инфраструктуры семьи. Ими было принято решение о замене самолета Airbus на более актуальную модель с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива, добавил собеседник РБК.

Самолет c 2010 года зарегистрирован на острове Мэн, им владеет компания Sophar Property Holding с Британских Виргинских островов. В объявлении о продаже указано, что судно используется с февраля 2012 года. Forbes оценивал стоимость самолета в 60 миллионов долларов, в 2019 году он вошел в десятку самых дорогих джетов российских бизнесменов.

Согласно приложенной к объявлению о продаже брошюре, самолет рассчитан на 14 человек. Airbus A319 может подниматься на высоту 12,5 километра, развивать скорость до 850 километров в час и преодолевать до 11 тысяч километров без дозаправки. На борту оборудованы столовая, спальня, ванная комната и две гостиные, одна из которых для просмотра фильмов.