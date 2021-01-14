Летевший из Москвы Airbus экстренно сел в Пулково из-за сработавших датчиков неисправности приборов

Утром в четверг пассажирский самолет Airbus A-320 отклонился от маршрута. Воздушному судну пришлось приземлиться в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за сработавших датчиков неисправности приборов.

Самолет выполнял рейс Москва — Салехард. Лайнер авиакомпании «Ямал» вылетел из аэропорта Домодедово в Сахалин в 03:38 по московскому времени. Но почти сразу сработали датчики. Авиалайнер немного покружил в воздухе и направился на северо-запад. Информация об этом появилась на сайте Flightradar.

Представитель экстренных служб подтвердил РИА «Новости» информацию о технической неполадке. По предварительной информации, при посадке никто не пострадал. Причины случившегося сейчас выясняют специалисты.

В конце декабря грузовой самолет из Лейпцига запросил экстренную посадку в Нижнем Новгороде, пишет РИА ФАН. Причиной стал сбой в работе автопилота. По данным экстренных служб, воздушное судно не смогло совершить посадку в московском Шереметьево, поэтому его перенаправили в ближайший аэропорт.