Летевший из Москвы Airbus экстренно сел в Пулково из-за сработавших датчиков неисправности приборов
Самолет выполнял рейс Москва — Салехард. Лайнер авиакомпании «Ямал» вылетел из аэропорта Домодедово в Сахалин в 03:38 по московскому времени. Но почти сразу сработали датчики. Авиалайнер немного покружил в воздухе и направился на северо-запад. Информация об этом появилась на сайте Flightradar.
Представитель экстренных служб подтвердил РИА «Новости» информацию о технической неполадке. По предварительной информации, при посадке никто не пострадал. Причины случившегося сейчас выясняют специалисты.
В конце декабря грузовой самолет из Лейпцига запросил экстренную посадку в Нижнем Новгороде, пишет РИА ФАН. Причиной стал сбой в работе автопилота. По данным экстренных служб, воздушное судно не смогло совершить посадку в московском Шереметьево, поэтому его перенаправили в ближайший аэропорт.