Михаил Мишустин заявил возобновлении экономического роста в стране

Председатель правительства Михаил Мишустин отчитался об исполнении федерального бюджета и заявил об экономическом росте. По итогам первого полугодия 2021 года доходы превысили расходы, образовав профицит, сообщили на официальном сайте Правительства России.

За первые шесть месяцев в бюджет страны поступило 11 триллионов 265 миллиардов и 800 миллионов рублей. В то же время бюджет «похудел» на 10 триллионов 491 миллиард и 100 миллионов. Таким образом, профицит бюджета составил 774, 7 миллиарда рублей.

«Результаты в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям Президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии. Они позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост», — приводит слова Мишустина telegram-канал Правительства России. Он же сообщает, что 30 сентября планируется внесение правительством в Госдуму проекта бюджета на 2022–2024 годы.

На фоне экономического роста глава правительства отметил и такие факторы, как снижение числа безработицы, возобновление интереса к инвестиционным проектам, а также стабилизация спроса на товары и услуги потребителей.

Между тем, около половины россиян считают, что до получения очередной зарплаты в конце месяца им не хватает пяти тысяч рублей. При этом только треть опрошенных рассказали, что зарабатываемых ими денег хватает на нормальную жизнь.