Международные резервы России увеличились

Российский Центробанк сообщил об увеличении международных резервов страны на один миллиард долларов, передает RT.

По состоянию на 30 апреля международные резервы России составляют 590,5 миллиарда долларов. Отмечается, что увеличение резервов произошло «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки».

Глава центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин объяснил резкий рост спроса на наличные деньги в России.

«Решение властей „удлинить“ майские праздники может быть одной из причин, почему люди решили сконцентрировать запас наличных», — предположил Сусин.