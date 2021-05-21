Несмотря на расширение пакета санкций, международные инвесторы проявляют интерес к вложениям в долговые инструменты Москвы. Их совокупный интерес к российским еврооблигациям превысил два миллиарда долларов. В ходе размещения «евробондов» Минфин России отметил «существенную переподписку» на 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, размещение допвыпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году позволило увеличить его объем. Это повышает его ликвидность.

«В ходе размещения наблюдалась существенная „переподписка“, а совокупный спрос превысил два миллиарда евро», — цитирует Силуанова ТАСС. Он подчеркнул, что антироссийские санкции не помешали интересу зарубежных инвесторов к долговым инструментам страны.

Последнее размещение российских суверенны еврооблигаций, номинированных в евро, состоялось 20 мая.

«Удалось существенно удлинить суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск. До сегодняшнего дня самым долгосрочным был 12-летний выпуск, размещенный Российской Федерацией в 2020 году», — сказал Силуанов.

Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре от партии «Альтернатива для Германии» предложил ввести из-за ситуации с газопроводом «Северный поток — 2» антиамериканские санкции. Он посетовал, что Берлин выступает против Вашингтона только вербально. По его мнению, следовало бы повысить таможенные пошлины на поставки газа из США.